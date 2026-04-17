ರೋಟರಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಯ ಟಿ.ಪಿ. ಜೈನ್ ಶೇ 94.6 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಯಾ ಎಸ್. ಶೇ 92.8 ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅನ್ವಿತಾ ಪ್ರದೀಪ್ (ಶೇ 92.80), ದಿವೀಕ್ಷ್ ಡಿ. ರೈ (89.60), ಸೀಮಾ ಬಿ (89.40%), ಕೈರಾ ಲೇಖ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ (88.40), ಚಾಡಲವಾಡ ರುಷಿಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ (88), ಈಶಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ (87.20), ಫಾತಿಮಾ ಝುಹೈರಾ (85.80), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾಬ್ ಶಫಿ (84.80) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-29-980689290</p>