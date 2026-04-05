ಮೂಡಲಗಿ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರ ನಿಂಗನೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಗಿಯ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಪಿ. ಸೋನವಾಲಕರ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಸ್.ಬಿ. ಖೋತ, ಯುವ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಕುಲಿಗೋಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ., ಲೋಕೇಶ್ ಹಿಡ್ಕಲ್, ಪಿ.ಬಿ. ಚೌಡಕಿ ಹಾಗೂ ವೇದಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವು ಹೊಸೂರ, ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಚಿತ್ರಗಾರ, ಅಭಯಕುಮಾರ ಹುದ್ದಾರ, ಡಾ. ಎಸ್.ಬಿ. ಹೊಸೂರ, ತವನಪ್ಪ ಬೋಳಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಿನ್ನಾಕಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಬಸವಂತ ಬರಗಾಲಿ, ಎ.ಸ್. ಮೀಶಿನಾಯಿಕ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹನಮಂತ ತೇರದಾಳ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ಸತ್ಯಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಸುಪ್ರೀತಾ ಯಡ್ರಾಂವಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ರೇಷ್ಮಾ ಹುಲಕಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>