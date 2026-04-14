ಯುವ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು ಅವಶ್ಯ

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಘಟ್ಟದ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸರಳ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವ ಕಾವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನವೋದಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯತೆ ಇತ್ತು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ರಾಯಬಾಗದ ಶಿವಾನಂದ ಬೆಳಕೂಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಚೈತನ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲದೆ ಅವಸರದ ಕವಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಗುರುದೇವಿ ಹುಲೆಪ್ಪನವರಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕವಿತೆ ಸಹಜ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಕಾವ್ಯವು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುವ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಪಾದಬೋಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಿ.ಸಿ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸಂಜಯ ಶಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ, ವೈ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಕಮ್ಮಟ ಎಸ್.ಎಂ. ಕಮದಾಳ, ಸಂಧ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ, ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ, ಮಹಾದೇವ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ, ಸಿದ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಗಾನಟ್ಟಿ, ವೈ.ಬಿ. ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ, ಚುಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿದಾನಂದ ಹೂಗಾರ, ಕಸಾಪದ ಬಿ.ವೈ. ಶಿವಾಪುರ, ಎ.ಎಚ್. ಒಂಟಗೂಡಿ, ಬಾಳಪ್ಪ ನಂದಿ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ದಾಸನ್ನವರ, ಶೈಲಜಾ ಬಡಿಗೇರ, ಗೋದಾವರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮಹಾವೀರ ಸಲ್ಲಾಗೋಳ ಇದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯುವ ಕವಿ, ಕವಯಿತ್ರಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>