ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಕರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಚ್ಚುವಂತಿದ್ದ ಶಾಲೆಯೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ

ಮೂಡಲಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಕರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಕೋಶವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಂತಿವೆ. ರಂಗಮಂದಿರ, ಪೇವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆಯು ಆವರಣದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯವರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಸಕ್ತ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ' ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.

'ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯವರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು, ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹಿರೇಮಠ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ' ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಇದ್ದ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಾಲಾತಿ 79ರಷ್ಟು ಆಗಲು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಎಚ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಅಜಿತ್ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ: 1964ರಲ್ಲಿ ಹೊಸಮನಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಭೂದಾನ ಮಾಡಿರುವ 2 ಗುಂಟೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. 2016ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕೊಡಮಾಡಿರುವ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲಿಕೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳು, ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಇವೆ. 'ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 5ರಿಂದ 6 ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9ರ ವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲು, ಸಾಲು ತೆಂಗು, ಹುಣಸೆ, ನೆರಳೆ ಗಿಡಗಳು ಇವೆ. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ, ಬದನೆ, ಕರಿಬೇವು, ನುಗ್ಗೆ, ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ವನಸ್ಪತಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಗಣಕಯಂತ್ರ, ಪ್ರೀಂಟರ್, ಖುರ್ಚಿ, ಟಿವಿ ಜನರಿಂದ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಂದಾಜು ₹1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜಾತ್ರೆಯ ತರಹ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಿಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡಿ ಗೌರವ

ಶಾಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಹುಬ್ಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ₹1.20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಗ