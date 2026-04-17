‘ಸಮಾನತೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ’

ಮೂಡಲಗಿ: ಮೂಡಲಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಪಾದಬೋಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿನೋದ ಭೈರನಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯತೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಅರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಸೋನವಾಲಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಪವನ ಕುಮಾರ, ಎಲ್.ಪಿ. ಹಿಡಕಲ್, ಪಿ.ಬಿ. ಚೌಡಕಿ, ಎ.ಎಸ್. ಮೀಸಿನಾಯಿಕ, ಎಂ.ಎಸ್. ಕುಂದರಗಿ, ಕೆ.ಪಿ. ಡೋಣಿ, ಬಸವಂತ ಬರಗಾಲಿ, ವೇದಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಭಾರತಿ ತಳವಾರ, ಸವಿತಾ ಕೊತ್ತಲ, ಪಿ.ಬಿ. ಬೆಳಗಲಿ, ಎಲ್.ಎಸ್. ಹೊಸಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಕೆ. ಅಂಗಡಿ, ಎ.ಪಿ. ಕಾಂಬಳೆ, ಸಂತೋಷ ಮುಗಳಿ, ಎನ್.ಸಿ. ಭರಮನ್ನವರ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪಂಡ್ರೋಳಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಕುಲಿಗೋಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>