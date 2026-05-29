‘ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಕೆ ಗುರುಕಾಣಿಕೆ’

ಮೂಡಲಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳಿಯ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸುರೇಶ ಹನಗಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗುರುಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್.ಪಿ. ಭಾಗೋಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಇಂದು ಸೇರಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿರುವಿರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂ.ಎ. ಹೂಗಾರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆರ್.ಪಿ. ಭಾಗೋಜಿ, ಎಂ.ಎ. ಹೂಗಾರ, ಎ.ಬಿ. ಉಪ್ಪಿನ, ಎಂ. ಎಂ. ಮಡಿವಾಳರ, ಆರ್.ಪಿ. ಕಂಬಾರ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೆಶಕ ಬಿ.ಎಂ. ಡಬ್ಬನವರ, ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಂದ ಕಮತಿ, ಶ್ರೀಧರ ಪಾಲಭಾಂವಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಹುದ್ದಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ಗೊರಗುದ್ದಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಮ್ಮಣಗಿ, ಉಮಾ ಪೂಜಾರಿ, ಮಂಜುಳಾ ಅರಬಾಂವಿ ಇದ್ದರು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೋಳಿ ಸಂಗಡಿಗರು ಪ್ರಾರ್ಥಸಿದರು, ರಮೇಶ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಶಿವಾನಂದ ಕಡಲಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಡಿ.ಎಸ್. ಹುಗ್ಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಮಾರುತಿ ಮರಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>