‘ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಪಡೆಯಲಿ’

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಿರುಕುಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು' ಎಂದು ಮೂಡಲಗಿಯ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ಪಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಕೋ.ಆಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆಯೋಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ, ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆಯೋಗ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಾಗನೂರದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಕಾವ್ಯ ಅಮ್ಮನವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ದತ್ತಾತ್ರಯಬೋಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀಧರಬೋಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆಯೋಗದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಕೆಂಗನ್ನವರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಗುಡಮೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಭಾರತಿ ಕೋಣಿ, ಸುನೀತಾ ಐಹೊಳೆ, ಗೋಕಾಕದ ವಕೀಲೆ ವೈಶಾಲಿ ಬರಬರೆ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಆರ್. ಭಾಗೋಜಿ, ವಕೀಲ ವಿನೋದ ಪಾಟೀಲ, ರೂಪಾ ಕಾಂಬಳೆ, ಸವಿತಾ ಕಾಂಬಳೆ, ಇಂದಿರಾ ಬೋವಿ, ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿ.ಎಚ್. ಬಾಲರಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಜ್ವಲಾ ಎಸ್. ಕುರಣೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಸ್ಮೆ, ಸುಶೀಲಾ ಕೌಜಲಗಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಗದುಮ್ಮ, ಮಹಾದೇವಿ ಕುದರಿ, ಶೋಭಾ ಕಮ್ಮಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಿರೋಜಿ, ರಾಜಶ್ರೀ ಅಡಿಬಟ್ಟಿ, ಶಿಲ್ಪಾಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡವಾಡ, ಜ್ಯೋತಿ ಢವಳೇಶ್ವರ, ಕಸ್ತೂರಿ ಹೆಗ್ಗಾಣಿ, ಸವಿತಾ ಪಾಟೀಲ, ರೂಪಾ ಸೋನವಾಲಕರ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಂಕಣವಾಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಿರೋಜಿ, ಅಪರ್ಣ ಬಳಿಗಾರ, ಸುಭಾಷ ಕುರಣೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಸ್ಮೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾ ಜುಂಜರವಾಡ ಸ್ರ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಶಶಿರೇಖಾ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-21-164839189