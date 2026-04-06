‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪೋಷಕರದ್ದಾಗಲಿ’

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಮಗುವು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಹಳೆಕೋಟೆ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ದಯಾಳ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಡಿ.ಬಿ.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಹಳಸೆ ಭೈರೇಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಗುವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಅದರ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಭಾಷಾ ಮಾದ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಮಗು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೂ ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆಯ ಬಾರದು. ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುವೆಂಪು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಗೌಡಳ್ಳಿ ಪ್ರಸನ್ನ, 'ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಮಾನವನ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಕವನಗಳು ಸಹೃದಯನನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಪರಿಸರವು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿಗೂ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿಯಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ದತ್ತಿಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಸಲು ದಾನಿಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಳಸೆ ಭೈರೇಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತಿನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಸುದೇವ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಳಸೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಬಿ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕುನ್ನಳ್ಳಿರವಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ, ನವೀನ್ ಆನೆದಿಬ್ಬ, ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಹಾ.ಬಾ.ನಾಗೇಶ್, ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್, ರಾಜಣ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶ್, ವಿನೋದ್, ನಾರಾಯಣ, ನವೀನ್, ಸುಚಿತ್ರಪ್ರಸನ್ನ, ಇಂಪಾಸವೀನ್, ಕಮಲಸತೀಶ್, ರೇಖಾರವಿರಾಜ್, ಚಂದ್ರಾವತಿ, ಅಂಬಾವತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-126-144144752</p>