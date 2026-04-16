‘ಸದೃಢ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಐ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ’

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಸದೃಢ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತೇಶ್ ಅಡ್ವಾನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತಗೊಂಡ ಜೆಸಿಐ ಭವನವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸದೃಢವನ್ನಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮಾಜಸೇವೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಯುವಜನರು ಜೆಸಿಐ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಸಿಐ ವಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಜೆಸಿಐ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಜೆಸಿಐಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಸಿಐ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಜೆಸಿಐ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಕಾರವಿದೆ. ಇದು ಜೆಸಿಐ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಐ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಟಿ. ಹರೀಶ್, ರಮ್ಯ, ಪಾವನ, ಸುರೇಂದ್ರ, ಸುದೀಪ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-126-218753204