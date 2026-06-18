​ಪ್ರತಿ ಅಂತ್ಯವೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭ: ಸೋಲನ್ನು ಗೆಲುವಾಗಿಸುವ ಕಲೆ

<p>‘ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಕಾಯುವವರ ನಡುವೆ, ಬೆಳೆಸಲು ಕೋಟಿ ಕೈಗಳಿವೆ’ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದಣಿದು ಕೂತ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಶಕ್ತಿ.</p><p>ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ನೂರು ಕೈಗಳಿಗಿಂತ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೋಟಿ ಕೈಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಮತ್ತು ಸೋತ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ.</p><p>ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನೇ ಸವಿದವರಿಗೆ 'ಸೋಲುಗಳ ಸಭೆ' ಎಂತಹ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಅಪಜಯವಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಗುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸೋತಾಗಲೂ ಕೆಲವರು ಆಲಸ್ಯತನ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಅಂತ್ಯವೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಮುನ್ನುಡಿ. ಏನೇ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದೇ ಜೀವನ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ. ಸತತ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕೈಗಳ ಬೆಂಬಲದ ತಾಳ್ಮೆಯ ಫಲವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಈ ಪಯಣ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ 'ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ’ ಎಂದಿಗೂ ಕೈಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಸೋತರೂ, ಆ ಸೋಲುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ (Mental Growth) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಬುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಹಪಾಹಪಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ತಾಳ್ಮೆ ಕಹಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ’.</p><p>ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಓಟದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸೋಲುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಧೃತಿಗೆಡದೆ, ಪ್ರತಿ ಅಂತ್ಯವನ್ನೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೈಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಿ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕರು: ಭಾರ್ಗವಿ ಜಿ.ಆರ್. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>