ಕ್ಷೇಮ–ಕುಶಲ | ಚಲನೆಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದಾಗ !

<p>ಅದೊಂದು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರ ಗುಂಪು. ಅವರೊಡನೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಕಿತ್ಸಕಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ . ಮೆಲುದನಿಯ ಸಂಗೀತ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗುಂಪನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ, ಇತರರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಇತರರ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಅನುಕರಿಸುವುದು ನಂತರ ತಾವೇ ಮುಂದಾಳುವಾಗಿ ಇಡೀ ಗುಂಪಿಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡದೆಯೇ ಅವರೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ .</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಎದುರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಅದೇನೋ ಬೇಸರ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತಹ ತಳಮಳ. ಆದರೆ ಆತನ ಇಡಿ ದೇಹ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಆತನ ಎದುರು ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿರಬಹುದಾದರೆ ‘ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಸರವಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ. ಆತನ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದಂತೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿರುವ ನೋವೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೌನಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಸಶಕ್ತ ಸಾಧನ; ಹಾಗೆ ದೇಹ ಹೊರಹಾಕುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇತರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ; ಮಾತು ಏನನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬಹುದೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಚಲನೆಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬಲ್ಲದು.</p>.<p>ಚಲನೆ ಎಂಬುದು ‘ದೇಹ ಮಾತನಾಡುವ ಬಗೆ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ತನ್ನ ತಳಹದಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ .</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರು ಕುಳಿತು ನೃತ್ಯ ನೋಡುವುದು, ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯುವುದು – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವು ಇಲ್ಲ . ಆದರೆ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದಾದ ಡಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವ ನೃತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹು ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು .</p>.<p>ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ . ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ನಂತರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮಿದುಳು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೇ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ .</p>.<p>ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ‘ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಕೇವಲ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಗುಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಡಬಹುದು’ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಒಳಿತಿನ ಬದಲು ಕೆಡುಕೇ ಆಗಿಬಿಡಬಲ್ಲ ಅಪಾಯವಿದೆ .</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ನೃತ್ಯಚಲನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ‘ತಕ್ಷಣ’ ‘ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ/ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು’ ಎಂಬ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತ. ಒಂದು ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಬಲವಾಗಿಯೇ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ ನೃತ್ಯತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಲಿಯುವುದರ ಬದಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಲನೆಯ ರೀತಿಗಳ ಅರಿವು, ಇತರರ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವು ದರ ಉದ್ದೇಶ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯದು.</p>.<p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಡವಾದೀತೆಂದು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ, ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಆ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಧಾನವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ; ಗಾಬರಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ; ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಫೀಸು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ .</p>.<p>ಇದು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ನಿದರ್ಶನ. ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಚಲನೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ . ಅವು ಯಾವ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದವಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಶೈಲಿಗಳ ತಾಳಗಳನ್ನು, ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು, ಹಸ್ತಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾದ ಚಲನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯಬಹುದು.</p>.<p>ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಮಾತು, ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಚಲನೆಯನ್ನು ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-51-2106729649</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>