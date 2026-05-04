ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

<p><em>ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ</em></p>.<p>ಮೂಡಲಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವದೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಡಗಳ ತಂಪಾದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಪುಟಾಣಿಗಳು ಹಾರ್ಮೊನಿಯಂ ಮತ್ತು ತಬಲಾ ನುಡಿಸುತ್ತ ಸಂಗೀತದ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅರಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ, ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ, ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಆಟ, ರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋಚಿದ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಣ್ಣರಲ್ಲಿಯ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಥೆ, ಕವನ ಒದುವ, ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ, ಲಗೋರಿ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಯೋಗ, ದೇಸಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾ ಮುಂದು, ತಾಮುಂದು ಎಂದು ದೌಡಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠಪತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿಕೆ ಇದ್ದು 91 ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪೈಕಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ 80 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪದವೀಧರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>