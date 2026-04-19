ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ

ಮೂಡಲಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಮನೆಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜನಗಣತಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರು 2026–27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ವಿ. ಗಿರೆಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ 'ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಕೆಜಿ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು 1 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಗೂ 3 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಎಲ್ಕೆಜಿ ತರಗತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ' ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜನಗಣತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎಂ.ಬಿ. ಪಡದಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೋರ್ವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎಂ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಗಣತಿದಾರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಣತಿದಾರರಾದ ಪುಷ್ಪಾ ಭರಮಧೆ, ಸುಜಾತಾ ಕೋಳಿ, ವಾಸಂತಿ ಬೋರಗುಂಡಿ, ರೂಪಾ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ, ವಿಮಲಾಕ್ಷಿ ತೋರಗಲ್, ಆನಂದ, ಹಮ್ಮನವರ, ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ, ಮಹಾದೇವ ಗೋಮಾಡಿ, ಸೋಮಶೇಖರ ವೈ.ಆರ್., ಬಿ.ಎಸ್, ವರಲ್ಯಾಗೋಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>