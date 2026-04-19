‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿ’

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಶೋಷಿತರು, ಬಡವರ, ದಲಿತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದವರು. ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಎಂದೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಪುತ್ರ ಅಜಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಮನೆಮನೆಗೆ ಮನಮನಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜಾತೀಯತೆ, ಅವಮಾನ, ಅಪಮಾನ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆದವರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಎ. ಕಟಗೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಜಾತಿಯತೆ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರೊ.ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಧನಶ್ರೀ ಡಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಕೆ., ಅನಿತಾ ದೊಡಮನಿ, ಶಾಂತಾ ಬಂದಾಳ, ಪ್ರೊ.ಗಿರೀಶ ವಾಗಣಗೇರಿ, ಪ್ರೊ.ಹಂಪಣ್ಣ, ಪ್ರೊ.ಮುತ್ತಣ್ಣ ಗೌಡರ್, ಡಾ.ವೈ.ಎಸ್.ಗುಂಡಕರ್ಜಗಿ, ಪ್ರೊ.ಮೌನೇಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-26-467837366</p>