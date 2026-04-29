‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ’

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: 'ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಬಡತನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೂ, ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಕೊಡವಿ ಮೇಲೆದ್ದು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿದವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅವರ ಸಾಧನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಮಾದರಿ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಪುತ್ರ ಅಜಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ದೇವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಪಿ.ಎಚ್.ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಂಬಿಗೇರ, ಪರಶುರಾಮ ಕೊಣ್ಣೂರ, ಡಿ.ಕೆ.ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪರಶುರಾಮ ಚಲವಾದಿ ಪ್ರಾಸ್ತ ವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿ.ಎಸ್.ಚಲವಾದಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರೂಗಿ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಪ್ರವೀಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಬಸಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಹಣಮಂತ ಅಡಿಹಾಳ, ಹಣಮಂತ ಎಮ್ಮೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಚೌರಿ, ಪರಶುರಾಮ ಮಾದರ, ಲವ ಚಲವಾದಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಚಲವಾದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>