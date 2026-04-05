ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವೆ: ಮಠ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ‘ಬಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ. ಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಬೆಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಿಯು ಸಾಯಿನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೀರು ನಾಯಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಚಿತ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಜಿ.ಮಠ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜು ಮೋಟಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸಯ್ಯ ಮಠ, ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತರಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಶ್ವರದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಶಾಲೆಯ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಳೂರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ (₹2.85 ಲಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯವೇತನ), ವಿಜಯಪುರದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯ ಅದಿತಿ ರಜಾತನಯ ದ್ವಿತೀಯ (₹2.75 ಲಕ್ಷ), ಬಿದರಕುಂದಿಯ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ನ ಸುಪ್ರಿತ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ತೃತೀಯ (₹2.70 ಲಕ್ಷ), ವಿಜಯಪುರದ ಅಪೂರ್ವ ಮೂಲಿಮನಿ ನಾಲ್ಕು (₹2.65 ಲಕ್ಷ), ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಜಲಪುರ 5ನೆಯ ಸ್ಥಾನ (₹2.5 ಲಕ್ಷ ) ಈ ಐದು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಐ.ಎ.ಬಾಗವಾನ, ಎಂ.ಎಸ್.ಕಂಬಳಿ, ಶಿವಯ್ಯ ಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-26-789464469</p>