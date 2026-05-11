ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಉನ್ನತವಾದದ್ದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಿಕಾ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಡಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಗಮಲ್ ಪೀರಾಜಿ ಓಸ್ವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಡೆಗೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಹುನ್ನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಕಾಳಿಂಗ ಗೊಳಸಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂವಾದ, ಸಹಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಭೂ ದಾನಿ ಗುಲಾಬಚಂದ್ ಓಸ್ವಾಲ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಎಚ್.ಎ ಕಟಗೂರ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಎಲ್.ಎಚ್.ಮಮದಾಪುರ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರದೀಪ್, ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿ, ಹಂಪಣ್ಣ ಹಡಪದ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಗಿರೀಶ ವಾಗಣಗೇರಿ, ಮೌನೇಶ್, ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>