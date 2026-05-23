ಪರಿಸರ ದಿನ: ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಸಿರು ತೋರಣ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವು 'ಪರಿಸರ ಅರಿವು- ಜಾಗೃತಿ' ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕುಂಚ, ಬಣ್ಣ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತರಬೇಕು. ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಗದವರೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹2,000, ₹1,500 ಹಾಗೂ ₹1,000 ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ಇರಲಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಜೂನ್ 5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದ ಹುಡ್ಕೊ ಕಾಲೊನಿಯ 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ತೋರಣ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಜೂನ್ 7ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ 99804 49611, 63630 20440 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>