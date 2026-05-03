ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಇರಲಿ: ಹಿರೇಮಠ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಕೋಪ ತಾಪ ತೊರೆದು ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಯವರ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಕಂಪ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನೌಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಅಂಗಾಂಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿ, ಚೈತನ್ಯ ಬತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸೊಸೆಯಂದಿರ ಆಸರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದರೂ ಅದರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವಿ.ಮಾಟಲ ದಿನ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಮಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವ ಮಾಗಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಮೇಗೇರಿ, ಎಂ.ಬಿ.ಸಗರಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ಚಿತ್ತರಗಿ, ಬಿ.ಡಿ.ಬೇಲಾಳ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇಟಗಿ, ಎಸ್.ಎ.ಹಾವರಗಿ, ಎಚ್.ಬಿ.ದಳವಾಯಿ, ವೈ.ವೈ. ಮುತ್ತತ್ತಿ, ಡಾ.ಎಸ್.ವಿ.ಒಡ್ಡೊಡಗಿ, ಆರ್.ಜಿ.ಧನಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಎ.ಎಚ್.ಬಿರಾದಾರ, ಡಿ.ಬಿ.ಓಲೇಕಾರ, ಎಸ್.ಆರ್.ಗೌಡರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಭೂತಲ, ಮಹಾದೇವಿ ಕಂಠಿ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್.ಎ.ಬೇವಿನಗಿಡದ, ಬಿ.ಎಚ್.ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>