ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್ಚು: ಶಾಸಕ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎಂದು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಡಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೊನೆಷನ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಡಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಣ ಇರುವವರ ಸಂಘ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುಮಾರು ₹6.30 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಎ.ಬಿ.ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬಸಂತಿ ಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತಿ ಪಂಗಡದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುಂಠಿತ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈ ವಸತಿ ನಿಲಯ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಗಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ, ಸತೀಶ ಓಸ್ವಾಲ್, ಮಹಿಬೂಬ ಗೊಳಸಂಗಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚಲವಾದಿ, ಸಿಕಂದರ್ ಜಾನವೇಕರ, ಆನಂದಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಟಿ.ಡಿ.ಲಮಾಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>