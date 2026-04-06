ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌ ಅವಾರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ' ಎಂದು ಅಹಿಲ್ಯಾದೇವಿ ಹೋಳ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎನ್. ಮದರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಭ್ಯುದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಹಿಲ್ಯಾದೇವಿ ಹೋಳ್ಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜೇತರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 900 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 900 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಶೇ 10 ರಿಯಾಯಿತಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು, ಕಲಿಯಲು ಆಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಾರದೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ ಮದರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಹಿಲ್ಯಾದೇವಿ ಹೋಳ್ಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 900 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಮುನಾ ಮುದ್ನಾಳ, ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಳೂರ, ತನುಶ್ರೀ ವಾಲಿಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಚಂದ್ರು ಚಲವಾದಿ ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಮರ್ಥ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಅರ್ಪಿತ ಎ.ಎಂ, ಪವನ ಜೈನಾಪುರ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಹೂಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜೇತರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹22.72 ಲಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲು ಕರೆಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಗರಾಜ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂ.ಮದರಿ, ರವಿ ಜಗಲಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಿಜ್ಜೂರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಎಂ.ಎಂ.ದನ್ನೂರು, ಗೀತಾ ಹುರ್ಕಡಲಿ, ಗುಡದಪ್ಪ ಕಮರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಬಿರಾದಾರ, ರಮೇಶ ಹರನಾಳ, ಭೀಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು. ಬಾಲು ಕರೆಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಭೀಮಣ್ಣ ತಳವಾರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-26-1274403371</p>