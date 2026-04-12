ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

ಮುದಗಲ್: ಸಮೀಪದ ಜನತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಧಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮುನೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ವಚನ ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುದಗಲ್ ಪರಿಮಳ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶೇಷಗಿರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜಾ ಅವಧಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಶಿಬಿರಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೌನೇಶ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜಗದೀಶ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಜಗದೀಶ ತೊಗರಿ, ವೀರೇಶ ತೇರದಾಳ, ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಯಾಳಗಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಗೀತಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ರವಿ ಕುಮಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>