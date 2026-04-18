ಮುಧೋಳ: ನಗರದ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ 1 ಹಾಗೂ 2ರ ಅಡಿ ಏ.18 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಗಾಲ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೇವಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರ ಪಾತ್ರ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜನಪದ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನರ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪಿ.ವಿ.ಮನಗೂಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಎಸ್.ಬಿ.ಕಬ್ಬಿಣದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.