ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಲಿ: ಅರಕೇರಿ

ಮುಧೋಳ: 'ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಗಳಿಸಿರುವ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸಂತಸ, ಆನಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿ.ವಿ. ಅರಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ 1977ರಿಂದ 1987ರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಡಿ. ಬಿಳ್ಳೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಂ.ವಿ. ದಾಸರಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜತೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯುವಕರು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೌರವ ಸತ್ಕಾರ: ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾರವಾಡ, ಕುಮಾರ ನಾಡಗೌಡ, ಭೀಮಪ್ಪ ಪಾಟಿಲ, ರಮೇಶ ಚಂದನಶಿವ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಉಕ್ಕಲಿ, ಎನ್.ವಿ. ಹುಲಕುಂದ, ಎಲ್.ಕೆ. ಹಾದಿಮನಿ, ಎಸ್.ಬಿ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ರೆಷ್ಮೆ, ಎಸ್.ಕೆ. ನಿಂಬಾಳಕರ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಜಿಗಳೂರ, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಮಕೇರಿ, ಅರ್.ಎಂ. ಬಿದರಿ, ನಂದು ಚಿಕದಾನಿ, ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟಿಲ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಭೋಸಲೆ, ಕೆ.ಟಿ. ಘೊರ್ಪಡೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿ.ಎಚ್.ಬೀಳಗಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮಸಾನಿ, ಸುನಿತಾ ಜಾಧವ, ಭಾರತಿ ಗಲಗಲಿ, ಮಹಾದೆವಿ ರಾಮತಿರ್ಥ, ಚೇತನಾ ಬಿಳಗಿ, ಸುಧಾ ದಿಡ್ಡಿ, ಸುಧಾ ಬಾರಕೊಲ, ದಾನಮ್ಮ ಬಡಿಗೆರ, ಶೈಲಾ ಹೊಸಮಠ, ಮಂಗಲಾ ಸದಲಗಿ, ಬೇಬಿ ಚೌಗಲಾ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎ.ಎಚ್. ಬರಗಿ, ಎಂ.ಆರ್. ಬಿದರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಹಾದೇವಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭೀಮ ಘೋರ್ಪಡೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>