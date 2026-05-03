‘ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಧೋಳ ರಾಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್‌’

<p>ಮುಧೋಳ: ‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮಹಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಗರದ ಮುಧೋಳ ರಾಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕ ರಾಜೇಶ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುಧೋಳ ರಾಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಶಾಲೆಯ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ವರು ನಗರದ 21 ವೈದ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸನ್ಮಾನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಮುಂದೇ ತಾವು ಕೂಡಾ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ವಿ.ಎನ್.ನಾಯಿಕ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಕುಬಸದ, ಡಾ.ಮೋಹನ ಬಿರಾದಾರ, ‘ಈ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 36 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, ಇಬ್ಬರು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥ ನಲವಡೆ ಶೇ,99 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರಳಿಕಟ್ಟ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡಿತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ.ಉದಯ ನಾಯಿಕ, ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ ಮಲಘಾಣ, ಡಾ.ರಾಜೇಶ ತಲಾಠಿ, ಡಾ.ಬಸರಡ್ಡಿ, ಡಾ.ಘಾರಗೆ, ಡಾ.ಕಮಕೇರಿ, ಡಾ.ತಿರ್ಲಾಪೂರ, ಡಾ.ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ್ರ, ಡಾ.ಅಂತಾಪೂರ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸವಿತಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ, ವಿನಾಯಕ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಇಂದಿರಾ ಸಾತನೂರ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-19-1018455600</p>