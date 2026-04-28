ಘನತೆಯ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಜನರು ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನೇ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊರಕಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವುದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ನಡೆ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ಶಿವಸುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಾತಿ, ಬಡವ, ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವದ ರೋಗ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಬಂಧುತ್ವ ಎಂಬ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪಂಚತೀರ್ಥ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಅಪಾಯದ ಸಂಗತಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಸಿಗ ಬೇಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಬೆವರು ಬೆಸೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಎಂ.ಪಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹೊರತು ಬೇರಾವ ನಾಯಕರಲ್ಲ. ದೇಶದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿ.ನಿಂಗಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ರುದ್ರಯ್ಯ, ಹಾಲಯ್ಯ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಕೆಸವೊಳಲು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯರಾಂ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಜಿ.ಸುರೇಂದ್ರ, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಎಂ.ಪಿ. ಮನು, ಸಿಪಿಐ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಎಸ್ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಝಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಚೇಗೌಡ, ಎಂ.ಎಸ್.ಅನಂತ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಡಿದಾಳ್, ಸಿ.ಕೆ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಯು.ಬಿ.ಮಂಜಯ್ಯ, ಎಲ್.ಬಿ.ರಮೇಶ್, ಬಿ.ಎಂ.ಶಂಕರ್, ಎಂ.ದೇಜಪ್ಪ, ಅಕ್ರಮ್ ಹಾಜಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮೌರ್ಯ, ಸರೋಜ, ಆಶಾ ಸಂತೋಷ್, ಎಚ್.ಕೆ.ದೇವರಾಜ್, ಕೆ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>