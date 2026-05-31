‘ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಸಾಧ್ಯ’

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಶಿಬಿರವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತು ಎಂದು ನಿಡುವಾಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿಡುವಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಜೆ ಎಂದೊಡನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಸಮಯ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನೆರವಾದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಿದ್ದು, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ನಿಡುವಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 52 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 22 ಮಕ್ಕಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಬೆರೆತು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಜಯಂತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 52 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಶಿಬಿರವು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆದಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಟಿ.ವಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಚೈತ್ರ, ಪ್ರವೀಣ್, ಪಿಡಿಒ ವಾಸುದೇವ, ಸುಮಿತ್ರ ಭಂಡಾರಿ, ಮಮತ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವತ್ಸಲ, ಸೌಮ್ಯ, ಸುನೀಲ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಪವಿತ್ರ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಪವಿತ್ರ, ಪ್ರತಿಮಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>