ಮನೆಗೆಲಸದ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ

ಮುಗಳಿಹಾಳ: ಸಮೀಪದ ದಾಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಎಚ್ಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 45 ಪುಟಗಳ ಮನೆಗೆಲಸದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸವದತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹದೇವ ಶಿಂತ್ರಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಪತ್ರೆಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ಎಸ್. ನೆಲಗುಡ್ಡ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಾಳೋಜಿ, ವಿದ್ಯಾ ಅಂಗಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುರುಬೇಟ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಳವಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>'ದಾಸನಾಳ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ವಿತರಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಇತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿ' ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಎ. ಖಾಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>