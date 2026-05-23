ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ

<p>ಮುಗಳಖೋಡ: ‘ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಟಿ.ಎಸ್.ವಂಟಗೂಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಪಥವೇರಬಹುದು’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಸಾಲಟ್ಟಿಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಂಕರಾರ್ಯ ಕಡಲಾಸ್ಕರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಸಾಲಟ್ಟಿಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಡಲಾಸ್ಕರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿ.ಎಸ್.ನಾಯಕ, ಎ.ಪಿ.ಕೊಪ್ಪದ, ಎಸ್.ಜಿ.ಹಂಚಿನಾಳ, ವಿ.ಎಂ.ಕರಡಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಬಂಡಿಗಣಿ, ಅಶೋಕ ಕದಂ, ಗಜಾನಂದ ಜಂಬಗಿ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮುತ್ತು ಹುಲಿಯನ್ನವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಸ್.ಪಿ.ಖೇತಗೌಡರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-21-218414619</p>