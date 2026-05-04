ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು!

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲೇಜು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 2017ರಲ್ಲಿ ₹25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು. ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ (ಊಟ ಮತ್ತಿತರರ ಸೌಲಭ್ಯ) ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ₹250 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮರೆತಂತಿದೆ.

ಮೂರು ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಚೇರಿ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಸಭಾಂಗಣ, ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಬೋಧಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 120 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನವಾಗಿ ಯಾರೂ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಂತೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.

ಬೀಗ ತೆಗೆಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು: ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 80 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ 40 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಬೀಗ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳರ ಭಯದಿಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ವಾಸ: ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಳ್ಳರು ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಒಳನುಗ್ಗಿ ಕೊಳವೆ ಪೈಪ್ಗಳ ನಲ್ಲಿ ಕದ್ದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಯಂತ್ರಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸ್ಟೀಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತಿತರರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ವಸತಿ ನಿಲಯವು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಕರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿಲ್ಲ.