ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೊ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಜಿ.ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100/100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಉತ್ತಮ ಗುಣ, ನಡೆ ನುಡಿ ಗೌರವವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೂ ಅಹಂ ಹತ್ತಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಧನೆ ಎಂಬುವುದು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಲಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾರು 100 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇಂತಹದರಲ್ಲಿ ಐಚ್ಚಿಕ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎನ್.ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ 14 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100/100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿ, ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆದಿನಾರಾಯಣ, ಮೋಹನ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀಧರ್, ಎಲ್.ಸೀನಪ್ಪ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಸುಂಧರ, ಎನ್.ಸುಮಿತ್ರಾ, ಕೆ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಿ.ರವಿ, ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಶಶಿಕಲಾ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-18-654456253</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>