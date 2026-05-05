ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂತೆ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕುಳಿತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ತರಗತಿಗಳ ಸಹಪಾಠಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ತರಕಾರಿ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ( ಸಮಾಜ ಸೇವೆ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಇರಿಸಿ ಸೌಧೆಯಿಂದ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಹಾಗೂ ರಾಗಿಮುದ್ದೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಂಡೋಪ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆದ, ವಿಶೇಷ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರುಚಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸೃಜನ ಶೀಲವಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಜಿ.ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಡಾ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಂ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿ, ಶಶಿಕಲಾ, ಉಮಾ, ಶ್ರೀಧರ್, ಆದಿನಾರಾಯಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ವಸುಂಧರ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮೋಹನ ರೆಡ್ಡಿ, ನಳಿನಿ, ಸುಮಿತ್ರಾ, ರವಿ, ಸುಬ್ರಮಣಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸೀನಪ್ಪ, ಸೌಮ್ಯಪ್ರಭ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-18-108584821</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>