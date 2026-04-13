‘ಮಕ್ಕಳು ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು’

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಮಕ್ಕಳು ಓದಿನ ಅಭಿರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ದೃಢತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಮನೋಹರ ಹೇಳಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮುದಾಯ ದತ್ತ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗು ಸೊಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾ ಲಯದ ಪುಸ್ತಕ ಪಡೆದು ಓದಬೇಕು. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಓದು, ಬರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಿ.ಆರ್.ಗಾಡದ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿ.ಎಚ್.ಹಲವಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಎಂ.ಆರ್.ಗುಗ್ಗರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ದಂಡಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ದ್ದರು. ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಜಂಬಗಿ, ಪರಮೇಶ ದಂಡಿನ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಗುಡಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಗಾಳೆಪ್ಪನವರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಜ್ಜೇರಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿರೇಹೊಳಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ.ಎಂ.ಲಾಂಡೆ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಶಿವಲೀಲಾ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ, ಪಿ.ಆರ್.ಗಾಡದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>