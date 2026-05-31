‘ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ’

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ. ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್. ಮೇಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>1–5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್, ಕಂಪಾಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಐ.ಎಸ್.ಮುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹1,000 ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಜು, ದೇವು ಹಡಪದ, ಮೋಹನ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿ.ಎಸ್. ಮೇಟಿ, ರಜನಿಕಾಂತ ದೇಸಾಯಿ, ರೇಖಾ ದೇಸಾಯಿ, ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಕ್ಕಂಡಿ, ಜಗದೀಶ ಸಂಗಟಿ, ಎಂ.ಎಚ್. ಬಿಚಕತ್ತಿ, ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಕವಲೂರ, ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ದೇಸಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಸಂಗಟಿ,ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾತರಕಿ, ರೇಷ್ಮಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಹೆಬಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>