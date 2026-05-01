ಶಿಕ್ಷಣ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ: ನಾಗರಾಜ

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಶಿಕ್ಷಣವು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವಕೀಲ ನಾಗರಾಜ ಹೊಸಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p> ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇದಿಕೆಯು ಗುರುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಾತ್ಮರು ಬಾಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾರಿರುವ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯವಾಹ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಸಂತರು, ಶರಣರು ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಾಳಿಹೋದ ನಾಡಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮಂಜುನಾಥ ಇಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಜನತೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವಕರು ಕಾಯಕದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣರು ಸಾರಿರುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ , ಹನುಮಂತ ಅಕ್ಕಸಾಲಿ, ಕಾಳಪ್ಪ ಕಮ್ಮಾರ, ಸಂತೋಷ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಗುಗ್ಗರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಮುಧೋಳ, ನಾಗರಾಜ ಮುಖೆ, ಪರಶುರಾಮ ಸುಣಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>