‘ಶಿಕ್ಷಣ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರ’

<p>ಮುಂಡರಗಿ: ‘ಶಿಕ್ಷಣವು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೀರಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜ್ಞಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಬಿ.ಜಿ.ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯು ಬದುಕನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂಟಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಕನಸನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಕೆ.ಚುರ್ಚಿಹಾಳಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸೋಲು, ಗೆಲುವುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶರಣಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಸುಚಿತ್ರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಸಿ.ಜೀವಣ್ಣವರ, ವಿನಯ ಗುಜ್ಜಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಉಮಚಗಿ, ಶೈಲಜಾ ಕಲ್ಮಠ, ಶೃತಿ ಅಂಗಡಿ, ಪ್ರಾಣೇಶ ಗುಡ್ಲಾನೂರ, ವೀರೇಶ ಕಾಗನೂರ, ಮಲ್ಲೇಶ ಹೊಸಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-23-1068887262</p>