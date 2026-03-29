‘ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ನಾಟಕ ಅಗತ್ಯ’

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಾಟಕದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗು ಸೊಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ವಿಲಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದು, ವಿಲಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಾಸವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟ ಮಾಹಾಂತೇಶ ತ್ಯಾಮನವರ ತಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ದಂಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿ.ಎಚ್.ಹಲವಾಗಲಿ, ಶರಣಪ್ಪ ದಂಡಿನ, ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಾಡದ, ಶಿವಲೀಲಾ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>