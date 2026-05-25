ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಮುಂಡರಗಿ: 'ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕವು ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾವೇಶದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸುತ್ತ ಗಿರಿಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರೂ ನಾಚುವಂತೆ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ. ಗಚ್ಚಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಸಾಪ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅಳವುಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ನೋವುಗಳ ಆಳ– ಅಗಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಹಾಗೂ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾರದಾ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಗೊಂಡಬಾಳ, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಭಜಂತ್ರಿ, ಶಿವಲೀಲಾ ಗುಜ್ಜರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆ.ವಿ. ಹಂಚಿನಾಳ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ, ಎಂ. ಲೀಲಾಕ್ಷಿ, ಸರಸ್ವತ್ಮ ಕಲವಲೂರ, ಶೋಭಾ ಮೇಟಿ, ವೀಣಾ ಪಾಟೀಲ, ಸೀತಾ ಬಸಾಪುರ, ಎಸ್.ಬಿ.ಕೆ.ಗೌಡರ, ಮಂಜುನಾಥ ಮುಧೋಳ, ಪ್ರತಿಭಾ ಹೊಸಮನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಕುರಿಯವರ, ಕಲ್ಪನಾ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ರತ್ನಾ ಕಾಗನೂರಮಠ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಲಲಿತಾ ಕಡ್ಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗಿರಿಜಾ ಕಡ್ಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-23-1244858338</p>