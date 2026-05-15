Success Story: 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ IFS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮುಸ್ಕಾನ್ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಬಯಕೆ. ಅನೇಕರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p>ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 96 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಯನ್ನು ಚಂಡೀಗಢದ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪದವಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪದವಿಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ದಿನಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. </p><p>2019ರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 87ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 28ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಗಿತ್ತು?</strong></p><p>ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ</strong></p><p>ಅವರ ತಂದೆ ಪವನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಕಾನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 77,000 ಸಾವಿರ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.