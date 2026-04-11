ಅಂಬೇಡ್ಕರ್: ಸಮಾನತೆ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಮೈಸೂರು: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ದು.ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಗತಿ' ವಿಷಯ ಕುರಿತ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ. ಅವರು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ: 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೇವಲ ಅಂಕೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಂಬಿದ್ದರು. ಪ್ರಭುತ್ವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ಭಿನ್ನಮತ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಶೋಷಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರ ದನಿಯಾದರು. ಅವರೊಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವರು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಮುಖ ಹರಿಕಾರ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು, ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪುರುಷರ ಸಮಾನರನ್ನಾಗಿಸಲು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗೆಗಿನ ಓದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರ್.ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿವೆ. ನಾಜೂಕಾಗಿ ಮಾಲೀಕರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್.ಅನಿತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>