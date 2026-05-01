‘ತಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕರು’

ಮೈಸೂರು: 'ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದೆಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಂತೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಹರೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಸಿಎಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬೂಜಿ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಕರಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಕರಾರು ಇದ್ದದ್ದೂ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ದೇಶದ ತಳಸಮುದಾಯಗಳು ಇಂದು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೋ, ಅದೇ ಸಮುದಾಯದವರೇ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ವಿಕಾಸ್ ಆರ್.ಮೌರ್ಯ, 'ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆಯಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಶಿವರಾಜು, 'ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಧರ್ಮದ ಸಂಕೋಲೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ತೊರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಎಂಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, 'ಶೋಷಿತರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಎದುರಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹನೀಯರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡ ಜವರಪ್ಪ, ಕೆಎಸ್ಒಯು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಸೋಸಲೆ, ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ನಟರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣ, ವಕೀಲ ಜೀರಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ಗೌಡ, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ.ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>