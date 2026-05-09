‘ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಗಳಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದ 5,949 ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಥೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಅನ್ವೇಷಣೆ ತರಬೇತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘21 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಮೇಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ (ಆಡಳಿತ) ಬಿ.ಕೆ.ಮನು ‘ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೆಲಸವಷ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಂಪರೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚಲ್ಲುವ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಎನ್, ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಮನೋಜಕುಮಾರ, ಗೋಥೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೇಷಗಿರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭೂ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೋಧಕ ಎಂ. ಪ್ರಮೋದ ಚಾಂದಕವಟೆ, ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕಿ ಶ್ವೇತಾ ಕೆ.ಎಂ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ದೀಪಕ್, ಅರುಣ ಬಿ.ಟಿ. ಕಿಶನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೊಟ್ರೇಶ.ಬಿ, ಸಂಜನಾ ರಂಗರಾಜ, ಪ್ರಶಾಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-39-1431271304</p>