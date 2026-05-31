ಅವಧೂತ ದತ್ತ ಪೀಠ: ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್‌

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಅವಧೂತ ದತ್ತ ಪೀಠವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ದತ್ತ ಪೀಠದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ ವೇದನಿಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ ವೇದನಿಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತ ವಿಜಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

6 ತಿಂಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕ್-ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರೈಮರಿ, ಯೋಗ ಕೋರ್ಸ್, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ (ಎಂ.ಎ.), ವೇದ ಭಾಷ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರಗಳು ದೊರೆತ ನಂತರ, ಕೋರ್ಸ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು swami.in/csu ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೀಠದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ