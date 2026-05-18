‘ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಯನ ‍ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ’

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಗುರು– ಶಿಷ್ಯ ಸಮಾಗಮ'ದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಮರ್ಶಕ ಪ್ರೊ.ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ 'ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು' ಎಂದೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಗಮದ ರೂವಾರಿಯಾದ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ, ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೀಪ್ತಿ ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಬಿಎಂಶ್ರೀ, ಕುವೆಂಪು, ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಪದ್ಮಾಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾನಪದ, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಆಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಮೆ ದೊಡ್ಡದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೊ.ನೀ.ಗೂ.ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವೇದಿಕೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗವು ಆರಂಭವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಗುರು– ಶಿಷ್ಯ ಸಮಾಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಲಾಕ್ಷಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಲೇಖಕರಾದ ಪ್ರೊ.ಆರ್ವಿಎಸ್ ಸುಂದರಮ್, ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ, ಮುಳ್ಳೂರು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೊ.ಹಿ.ಶಿ.ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ, ಬಿ.ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ, ಪ್ರೊ.ರಾಘವ, ಎಚ್.ಎನ್.ಗಾಯತ್ರಿ, ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂಧರ ಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಆರ್.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಭೈರಪ್ಪ, ಮಂಜುಳಾ, ಪ್ರೊ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಅರೋರಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>