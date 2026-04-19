‘ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ’

ಮೈಸೂರು: 'ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ರಘು ಅವರು ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಂಕಣಕಾರ ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಟೋಲ್ ಸಮೀಪದ ನಿರ್ಮಲಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊರತಂದಿರುವ ಆರ್. ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಕೃತಿ 'ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ'ಯ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಲೋಕದ ತೀವ್ರತೆಯ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಿರ್ಮಲ ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳು ರಘು ಅವರು ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಾವೇ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲುಗಳು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ರಘು ಅವರು ಬರೆದಿರುವುದು ಸುಖೀ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಖಿ ಗೀತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾವ್ಯ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯಾಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದುಷಿ ಡಾ. ಶಾಂಭವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯ-ನೃತ್ಯ-ರೂಪಕ 'ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಅರಮನೆಗೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.

ಗಾಯಕಿ ಶುಭಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು 'ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ' 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆ.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ರಘು ಆರ್. ಕೌಟಿಲ್ಯ, ನೈಪುಣ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುರಾಜ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ