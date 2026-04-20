ವೈದ್ಯರಿಂದ ‘ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಹಾಡು’

ಮೈಸೂರು: ವೈದ್ಯರು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಾನವೈದ್ಯಲೋಕ ತಂಡವು 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರದ ರಮಾಗೋವಿಂದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 'ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಹಾಡು-14' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಗಾನ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವೈ.ಡಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರೇ. ಸದಾ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ತಾಲೀಮು ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ, ಐದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, 14 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಕಲಿಕೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯ ತಂಡ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಯನ ತಂಡದವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಗಾನ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಗಾನ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಟಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ಡಾ.ವೈ.ಡಿ. ರಾಜಣ್ಣ, ಡಾ.ಟಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ.ಸುರೇಂದ್ರನ್, ಡಾ.ಚಿನ್ನನಾಗಪ್ಪ, ಡಾ.ಸುಮಾ, ಡಾ.ವಾಣಿ, ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎಸ್. ವಾಣಿ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಡೆಯೂರು ಸಮೀಉಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕೃಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ