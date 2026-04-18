ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಪಿಎಸ್ (ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್) 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸೈಯದಾ ಝಡ್. ಮರಿಯಮ್ (ಶೇ 98.2), ಕಾಶ್ವಿ ಓಜಾ (ಶೇ 97.6) ಮತ್ತು ಶ್ರಿಯಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ (ಶೇ 96.8) ಶಾಲೆಯ ಟಾಪರ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯು ಶೇ 78.5ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು - 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶೇ 90ರಿಂದ 95ರಷ್ಟು 14, ಶೇ 80ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು 38, ಶೇ 70ರಿಂದ 80ರಷ್ಟು 25 ಮಂದಿ, ಶೇ 70ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರು 11 ಮಂದಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>