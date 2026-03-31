‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ಹೊಣೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರದ್ದು’

ಮೈಸೂರು: 'ಈಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರದ್ದು' ಎಂದು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಶಾರದಾವಿಲಾಸ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎದುರು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.

ಡಿಡಿಪಿಯು ಎಂ.ಪಿ. ನಾಗಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯಪರೀಕ್ಷಕ ತಮ್ಮೇಗೌಡ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರದ ವೀಕ್ಷಕ ಸುದೀಪ್, ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಎಚ್.ಜೆ. ನಾಗರಾಜ್, ಎನ್.ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ. ವಾಸು, ಕುಮಾರ್, ಎಲ್. ಉಮೇಶ್, ಅಂಕೇಗೌಡ, ಮಾಣಿಕ್ಯಂ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260331-39-416730061