‘ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲ ನಾಯಕರಾಗಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಪದವೀಧರರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ತರಬಲ್ಲ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು' ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ (ಐಎಸ್ಬಿ) ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಫೆಲೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಡಿಎಂಐಎಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 31ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಎಂಥದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿಪತ್ತು ಎದುರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಡಿಎಂಐಎಂಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಸುರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಎಂಐಎಂಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್.ಎನ್., 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. 2024-26ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅನನ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಫೈನಾನ್ಸ್), ಸ್ಮೃತಿ ಎಸ್.ಆನಂದ್ (ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್), ಝವೇರಿಯಾ ತಬಸ್ಸಮ್ (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಎಂ.ಕಾಮತ್ (ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ 'ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ'ಕ್ಕೆ ಝವೇರಿಯಾ ತಬಸ್ಸಮ್ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ 'ಅಂಕುರ್ ಗುಪ್ತ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ'ಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಎಂ.ಕಾಮತ್ ಭಾಜನರಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>