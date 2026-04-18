‘ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನವತಾವಾದ ಹಂಚಲಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಜಾತಿಯತೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶಯದಂತೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾನವತಾವಾದ ಹಂಚಬೇಕು' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ.ಸವಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಓದುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಮೌಢ್ಯ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಹೋಗಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಆನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರನ್ನು ದಮನಿತ ವರ್ಗಗಳ ನಾಯಕ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ 'ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ' ಎಂಬ ಗೌರವ ದೊರಕಿದರೂ, ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ವಿ.ಷಣ್ಮುಗಂ, ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ರಾಚಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>